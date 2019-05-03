Sivasspor - Başakşehir: 0-0

10'uncu dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutu kaleci Tolgahan topu iki hamlede kontrol etti.



13'üncü dakikada sol kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Clichy'nin ceza sahasına ortaladığı topa gelişine vuran Visca'nın şutu kaleci Tolgahan'da kaldı.



15'inci dakikada Douglas'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş kaleci Mert'in kucağına gitti.



20'nci dakikada Emre Belözoğlu'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleye yönelen topu ön direkte bekleyen Emre Kılınç topu kornere gönderdi.



31'inci dakikada sağ kanattan Papp'ın yaptığı ortada, Özer Hurmacı'nın çektiği şut kaleye paralel şekilde auta gitti.



50'nci dakikada Elia'nın ceza alanı sol çaprazından yaptığı vuruş kaleci Tolgahan'da kaldı.



58'inci dakikada Visca topu ceza sahası ön çizgisindeki Robinho'ya aktardı. Robinho'nun çizgi üstünden yaptığı vuruşta kaleci Tolgahan topu kontrol etti.



69'uncu dakikada sağ kanattan Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Serdar'ın kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.



71'inci dakikada İrfan Can'ın pasında ceza sahasına giren Visca'nın yerden şutunda kaleci Tolgahan topu çeldi. Sonrasında Sivasspor savunması topu uzaklaştırdı.



77'nci dakikada sol kanattan Emre'nin ceza sahasına gönderdiği top arka direkte bekleyen Rybalka'nın önünde kaldı. Topu kontrol eden Rybalka'nın müsait pozisyonda çektiği şut defansta Mahmut'tan döndü.



Karşılaşmada gol olmadı ve Demir Grup Sivasspor sahasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.

STAT: Yeni 4 Eylül



HAKEMLER: Halil Umut Meler (xx), Mustafa Emre Eyisoy (xx), Cevdet Kömürcüoğlu (xx)



DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan Acar (xxx) - Papp (xx), Braz (xx), Bjarsmyr (xx), Uğur (xx), Özer (xx) (Dk. 81 Muhammet Demir x), N'Dinga (xx), Rybalka (xx) (Dk. 90 Fatih Aksoy ?), Douglas (xx), Emre Kılınç (xx) (Dk. 88 Ziya Erdal ?), Diabate (xx)



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert (xx) - Caiçara (xx), Serdar Taşçi (xx), Mahmut (xx), Clichy (xx), Edin Visca (xx), Soner Aydoğdu (xx), Emre Belözoğlu (xx), Elia (xx) (Dk. 60 Bajic x), İrfan Can Kahveci (xx) (Dk. 78 Mossoro x), Robinho (xx) (Dk. 61 Napoleoni x)



SARI KARTLAR: Özer, Braz, N'Dinga (Demir Grup Sivasspor) - Elia, Robinho, Soner Aydoğdu, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)