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Sivasspor Alanyaspor maçı ne zaman: İşte o tarih...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 33'üncü haftanın programını açıkladı

Sivasspor Alanyaspor maçı ne zaman: İşte o tarih...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 33'üncü haftanın programını açıkladı

04 Mayıs 2018 Cuma 21:56
Sivasspor Alanyaspor maçı ne zaman: İşte o tarih...
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TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 33'üncü haftanın programını açıkladı.
 
Program şu şekilde:
 
11 Mayıs Cuma
20.00 Antalyaspor - Medipol Başakşehir
 
12 Mayıs Cumartesi 
16.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği
19.00 Atiker Konyaspor - Göztepe
19.00 Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor
 
13 Mayıs Pazar
16.00 Bursaspor - Trabzonspor
19.00 Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor 19.00 Osmanlıspor - Beşiktaş
 
14 Mayıs Pazartesi
20.00 Kayserispor - Teleset Mobilya Akhisarspor 20.00 Kardemir Karabükspor - Fenerbahçe
 
 

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Türkiye Futbol FederasyonuTffSpor Toto Süper LigProgramı
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