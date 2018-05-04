Sivasspor Alanyaspor maçı ne zaman: İşte o tarih...

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 33'üncü haftanın programını açıkladı.
Program şu şekilde:
11 Mayıs Cuma
20.00 Antalyaspor - Medipol Başakşehir
12 Mayıs Cumartesi
16.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği
19.00 Atiker Konyaspor - Göztepe
19.00 Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor
13 Mayıs Pazar
16.00 Bursaspor - Trabzonspor
19.00 Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor 19.00 Osmanlıspor - Beşiktaş
14 Mayıs Pazartesi
20.00 Kayserispor - Teleset Mobilya Akhisarspor 20.00 Kardemir Karabükspor - Fenerbahçe
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