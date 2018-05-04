Sivasspor Alanyaspor maçı ne zaman: İşte o tarih...

TÜRKİYE Futbol Federasyonu ( TFF ), Spor Toto Süper Lig 'de 33'üncü haftanın programı nı açıkladı. Program şu şekilde: 11 Mayıs Cuma 20.00 Antalyaspor - Medipol Başakşehir 12 Mayıs Cumartesi 16.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği 19.00 Atiker Konyaspor - Göztepe 19.00 Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor 13 Mayıs Pazar 16.00 Bursaspor - Trabzonspor 19.00 Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor 19.00 Osmanlıspor - Beşiktaş 14 Mayıs Pazartesi 20.00 Kayserispor - Teleset Mobilya Akhisarspor 20.00 Kardemir Karabükspor - Fenerbahçe

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