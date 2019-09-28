Sivasspor Adin Beach'i tercih etti

TÜRKİYE'NİN muhafazakar konseptte önde gelen oteli olan Adin Beach Hotel, eylül ayında Süper Lig takımlarını ağırlamanın yoğunluğunu yaşıyor. İki hafta önce Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ağırlayan Adin Beach Hotel, bu hafta da Sivasspor’u ağırladı. Süper Lig ekiplerinin adeta uğrak noktası haline gelen Adin Beach Hotel'in yetkilileri, "Süper Lig takımlarını memnuniyetle ağırlamaya devam ediyoruz" dediler. Yetkililer ayrıca, hem Alanya, hem de Adin Otel adına gurur verici olduğunu ve bundan sonraki süreçte de bu şekilde futbol kulüplerini misafir etmeye devam edeceklerini ifade ettiler.