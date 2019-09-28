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Sivasspor Adin Beach'i tercih etti

Türkiye'nin muhafazakar konseptte önde gelen oteli olan Adin Beach Hotel, eylül ayında Süper Lig takımlarını ağırlamanın yoğunluğunu yaşıyor

SPOR 27.09.2019, 18:39
Sivasspor Adin Beach'i tercih etti
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TÜRKİYE'NİN muhafazakar konseptte önde gelen oteli olan Adin Beach Hotel, eylül ayında Süper Lig takımlarını ağırlamanın yoğunluğunu yaşıyor. İki hafta önce Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ağırlayan Adin Beach Hotel, bu hafta da Sivasspor’u ağırladı. Süper Lig ekiplerinin adeta uğrak noktası haline gelen Adin Beach Hotel'in yetkilileri, "Süper Lig takımlarını memnuniyetle ağırlamaya devam ediyoruz" dediler. Yetkililer ayrıca, hem Alanya, hem de Adin Otel adına gurur verici olduğunu ve bundan sonraki süreçte de bu şekilde futbol kulüplerini misafir etmeye devam edeceklerini ifade ettiler.

#sivasspor #Adin Beach #türkiye
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2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
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5. Denizlispor 5 8
6. Başakşehir 6 8
7. Galatasaray 5 8
8. Çaykur Rizespor 6 8
9. Malatyaspor 5 7
10. Trabzonspor 5 6
11. Konyaspor 5 6
12. Beşiktaş 5 5
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14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
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9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Real Sociedad 6 13
3. Atletico Madrid 6 13
4. Athletic Bilbao 6 12
5. Villarreal 7 11
6. Granada 6 11
7. Barcelona 6 10
8. Sevilla 6 10
9. Real Betis 7 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Celta de Vigo 6 6
16. Eibar 6 5
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 6 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 6 2
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