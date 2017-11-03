Sivas'ta kura sevinci

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor'un, Ziraat Türkiye Kupası 5'nci tur maçında Galatasaray ile eşleşmesi camiada büyük bir sevinç yaşattı. Kura çekimini beraber izleyen teknik heyet ve futbolcular kurada Galatasaray ile eşleştiklerini görünce birbirlerine sarılarak kurayı kutladı.

Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt kurada seri başı olmadıklarını, bu nedenle de Süper Lig takımlarından birinin çıkmasının kesin olduğunu belirterek, "Rakip olarak Galatasaray'ın çıkması takımda, bizde, oyuncularda bir heyecan yaşattı. Büyük takımla eşleşmek önemli. Kulübün vizyonu açısından, oyuncuların motivasyonu açısından önem arz ediyor. Mutluyuz, Galatasaray ile oynayacağız. Şimdi maçla ilgili konuşmak çok erken ama rakibin Galatasaray olması, ismi bizleri heyecanlandırıyor" dedi.

Kupada öncelikli hedeflerinin 5'nci tura yükselmek olduğunu ifade eden Bozkurt, "5'nci turda Süper Lig takımlarından birinin geleceğini biliyorduk. Şimdi tek maç olsa elemek daha kolay olabiliyor ama iki maç olunca ne olursa olsun lig farkı, kategori farkı oluyor ama hiçbir takım sahaya yenilmek, elenmek için çıkmıyor. Galatasaray'a karşı çok skor odaklı oynamamak lazım. Skora odaklanırsanız saha içerisinde farklı şeyler yaşayabiliriz. O günün şartlarında oyuncularımızla önce oradaki atmosferden zevk alarak oynayacağız. Futbolcular kuradan memnunlar. Yani bu liglerin önemli oyuncuları da var. Hayatlarında ilk defa Galatasaray'a karşı forma giyen oyuncular var. Bu tabi ki heyecan veriyor futbolculara. Oraya çıkmak, televizyonda izledikleri takıma karşı oynamak tabi ki onları motive ediyor. Dün de kulüp içerisinde bir mutluluk vardı" dedi.



'SEVİNÇ YUMAĞI OLDUK'

Sivas Belediyespor'un tecrübeli oyuncusu Sinan Akaydın ise amaçlarının kupada büyük takımlar ile karşılaşmak olduğunu belirterek, "Galatasaray gelince açıkçası sevindik. Onlarla oynayacağımız için mutluyuz. Tesiste kura çekimini izlerken Galatasaray çıkınca bir sevinç yumağı olduk açıkçası" dedi. 4'üncü turda Elazığ'a attığı golün en güzel gol seçilmesiyle ilgili de, "Devre arası soyunma odasına girdik hocalarımız orada şut çekmemizi istedi. Sahada o an aklıma ilk şut geldi, vurdum güzel de bir gol oldu. 4'ncü turun da en güzel golü seçilmiş. Hem benim için hem takım için iyi oldu. Galatasaray'a gol atarsam çok mutlu olurum" diye konuştu.



'TADINI ÇIKARACAĞIZ'

Takım kaptanı Uğur Bulut ise üç büyüklerden biriyle eşleşmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "İkinci lig takımı olarak şehrimize büyük bir kulüp getirmek istiyorduk. Maçın zevkini çıkaracağız. Galatasaray'la eşleşmek gurur verici bir olay. Türkiye Kupası maçları alt liglerdeki oyuncular için hem piyasa maçı hem de para maçı olarak görülüyor. Galatasaray'a karşı kim oynamak istemez. Galatasaray'a karşı kafa tutmak gibi bir derdimiz yok. Galatasaray'ı yeneriz diye bir iddiamız da yok. Çünkü büyük kulüp, başa çıkmak zor olacak ama şehrimizi temsil etmek adına en iyi şekilde sahaya çıkıp işimizi yapacağız. Tek avantajımız Galatasaray'ın bizden sonra Beşiktaş'la oynayacak olması. Daha yedek ağırlıklı kadro ile çıkacak olması bizim için avantaj" ifadelerini kullandı.