Sivas maçı biletleri satışta

AYTEMİZ Alanyaspor’un Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü Sivasspor ile saat 17.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri dün satışa çıktı. Taraftarlar, biletlerini maç saatine kadar kulübün bilet satış gişesi ve 25 Eylül Çarşamba gününden itibaren Alanyaspor Store Passolig Gişesi'nden, www.passo.com.tr internet portalından, N’Kolay satış noktaları ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden, maç günü ise Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki Passolig bilet satış gişelerinden satın alabilecekler. Maç günü kulüp bilet satış gişesinde Passolig kartı basımı ve kombine satışı yapılmayacak, yalnızca bilet satışı yapılacak.

Bilet fiyatları şöyle:

Maraton ve kapalı tribün 35 TL, kale arkaları 20 TL ve misafir tribün 26 TL.