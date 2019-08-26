Sırada Malatyaspor var

ALANYASPOR Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'de 2'de 2 yapan oyuncularına Kasımpaşa maçının ardından 2 gün izin verdi. İki gün izin yapan turuncu yeşilliler, Süper Lig'in 3. hafta maçında 1 Eylül Pazar günü Malatyaspor'a konuk olacak. Bu maçın hazırlıklarına bugün başlayacak olan Alanyaspor'lu futbolcular, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde haftanın ilk antrenmanını gerçekleştirecek. Malatyaspor maçına da galibiyet parolası ile başlayacak olan turuncu yeşillilerde hedef, ligde 3'de 3 yaparak coşkulu futbolu devam ettirmek.