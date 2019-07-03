Siopis Alanyaspor'da

CENGİZ Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, sezon öncesi 4’üncü transferinin Yunanistan’dan Siopis olduğunu söyledi. Siopis’in aynı zamanda Yunanistan Milli Takımı’nın da oyuncusu olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Kendisiyle sözleşmemizi imzalıyoruz. Zaten birkaç gündür transfer etmek için çalışmalarımız devam ediyordu. Ancak dün akşam itibariyle sonuca vardık. Hem Alanyaspor’a, hem de Siopis’e hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Kendisi çok kaliteli bir oyuncudur. İnşallah takımımıza da katkı sağlayacaktır. Futbolcumuza kazasız belasız bir sezon geçirmeyi diliyoruz. Alanyaspor’a çok katkı sağlayacağına inandığımız bir futbolcu aldığımızı düşünüyorum" dedi.

'TZAVELLAS YARDIMCI OLDU'

Yeni transfer Manolis Siopis ise "Öncelikle başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Transferimin gerçekleşmesi için büyük emek verdi. İlk kez yurtdışında futbol oynayacağım. Bu benim ve kariyerim için önemli. Burada sergileyeceğim performansla milli takım kariyerime devam etmek istiyorum. Performansımla kariyerime önemli katkı sağlayacağımı düşünüyorum. 3 gündür buradayım ve çok sıcak karşılandım. Bana sürekli yardım ediyorlar. Kendimi yabancı hissetmiyorum. Yunan arkadaşlarım burada oynadığı için maçlarını ve ligi de takip ediyordum. Kulüp ile ilgili Tzavellas ile görüş alışverişinde bulundum. Kulübün ve ligin üst seviyede olduğunu söyledi. Bu da transferi kolaylaştırdı. Taraftarlarımız bizi tribünde yalnız bırakmasın ve her zaman desteklesin" diye konuştu.

Daha önce Olimpiakos, Platanias, Panionios ve son olarak Aris Selanik'te forma giyen Siopis, geçtiğimiz sezon 2'si kupa ve 25'i lig olmak üzere toplam 27 maçta forma giyerek 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2019, 13:26