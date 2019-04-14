Sinan Gümüş'ten Galatasaray taraftarına: Hepsi Suriyeli

Galatasaray'ın deneyimli oyuncusu Sinan Gümüş, takımı Kadıköy'e uğurlamak için Florya'ya akın eden sarı-kırmızılı taraftarlara, "Hepsi Suriyeli yemin ediyorum." dedi.

Sinan Gümüş'ten Galatasaray taraftarına: Hepsi Suriyeli
banner404

SÜPER Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Cim-Bom, Başakşehir'in Beşiktaş'a yenilmesiyle şampiyonluk için umudunu yükseltti. Sarı-kırmızılı taraftarlar da derbi maç için Kadıköy'e giden futbolcuları Florya'dan uğurladı. Yaklaşık bin taraftar futbolculara tezahüratlarla destek verdi.

HEPSİ SURİYELİ YEMİN EDİYORUM"

Golcü oyuncu Diagne bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Takım otobüsünde Diagne'nin yanında bulunan Sinan Gümüş ise Galatasaray taraftarlarına "Hepsi Suriyeli yemin ediyorum." dedi. Bu anlar kameralara yansırken, sezon sonunda sözleşmesi bitecek deneyimli oyuncu, sosyal medyada yerden yere vuruldu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kan donduran olay! Öldürdüğü 63 kediyi evinin...
Kan donduran olay! Öldürdüğü 63 kediyi evinin...
  1. DÜNYA

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472