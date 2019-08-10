Şimşek'in son gün keyfi
Avusturya kampını dün tamamlayarak bugün Alanya'ya dönen turuncu yeşilli futbolcular, kamptaki son antrenmanın ardından barbekü keyfi yaptı ve ardından ünlü Alpz Cafe'de meşhur dondurmadan yediler
SÜPER Lig'de yeni sezonun 3. etap kampını Avusturya’nın Salzburg kentine bağlı Leogang bölgesinde yapan Alanyaspor, kampı tamamlayarak bugün Alanya'ya döndü. Önceki gün yapılan son antrenmandan sonra ise barbekü partisi verildi. Teknik heyet ve futbolcuların hoşça vakit geçirdiği etkinlikte, bazı oyuncular da golf oynayarak stres attı. Barbekü partisinin ardından Zell am See’de bulunan ünlü dondurmacı Celal Karaarslan’ın konuğu olan turuncu yeşilliler, öğleden sonrayı dinlenerek geçirdi. Teknik ekip ve futbolcular, Karaarslan’ın daveti üzerine gittikleri Alpz Cafe’de meşhur dondurmadan yiyerek yorgunluk attılar. Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu ve takım kaptanı Haydar Yılmaz, takımı kendisine ait kafede konuk eden Celal Karaaslan'a misafirperverliğinden dolayı imzalı Alanyaspor forması hediye etti. Karaarslan ise teknik ekip ve futbolcuları işyerinde konuk etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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