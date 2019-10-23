Şimşek yolcu
Süper Lig'de lider Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı 9. hafta mücadelesi için havayoluyla Gaziantep'e gidecek
SPOR 23.10.2019, 18:44
BU sezon Süper Lig'de fırtınalar estiren 17 puanlı lider Aytemiz Alanyaspor, ligin 9. haftasında 11 puanla 9. basamakta yer alan Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren turuncu yeşilliler, dün akşam Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde tek antrenman yaptı. Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenmanda Gaziantep maçının taktik provasını gerçekleştiren oyuncular, çift kale maçta hırslı bir görüntü çizdiler. 26 Ekim Cumartesi günü saat 17.30'da oynanacak olan maçın Alanya'daki son hazırlığını bugün yapacak olan turuncu yeşilliler, yarın havayoluyla Gaziantep'e uçacak ve kampa girecek.
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