Şimşek yaylaya gidecek

GEÇTİĞİMİZ Cumartesi günü Erzurum kampını tamamlayarak Alanya'ya dönen turuncu yeşilli futbolcular iki gün izine çıktı. Bugün izni bitecek olan Alanyasporlu futbolcular ikinci etap kamp çalışması için yarın Düzce'deki Topuk Yaylası'na gidecekler. Fenerbahçe'nin tesislerinde 29 Temmuz'a kadar ikinci etap kamp hazırlıklarını yapacak olan turuncu yeşilliler, 30 ve 31 Temmuz'u izinli geçirdikten sonra 1-4 Ağustos tarihleri arasında Ankara'da TSYD Kupası'nda boy gösterecek. Ardından Alanya'ya dönecek olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde devam edecek.

