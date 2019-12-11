Şimşek yarını bekliyor

TEKNİK Direktör Erol Bulut gözetiminde çalışan turuncu yeşilli futbolcular, idmanın ilk bölümünde koşu ve ısınma hareketleri ile pas çalışması yaptı. Ardından kondisyon ağırlıklı şut çalışması yapan turuncu yeşilliler, antrenmanın son bölümünde ise taktik çift kale maçı yaptı. Alanyaspor, bugün yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak ve yarınki maç saatini beklemeye başlayacak.