Şimşek yarını bekliyor
Süper Lig'in 15. haftasında yarın Antalyaspor'u derbide ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü
SPOR 11.12.2019, 22:39
TEKNİK Direktör Erol Bulut gözetiminde çalışan turuncu yeşilli futbolcular, idmanın ilk bölümünde koşu ve ısınma hareketleri ile pas çalışması yaptı. Ardından kondisyon ağırlıklı şut çalışması yapan turuncu yeşilliler, antrenmanın son bölümünde ise taktik çift kale maçı yaptı. Alanyaspor, bugün yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak ve yarınki maç saatini beklemeye başlayacak.
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