Şimşek topbaşı yapıyor

DEPLASMANDA oynanan Beşiktaş maçının ardından milli aradan dolayı Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut tarafından 3 gün izin verilen turuncu yeşilli futbolcular, bugün Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde bir araya gelerek Rizespor maçı hazırlıklarına başlayacaklar.