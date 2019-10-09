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Şimşek topbaşı yapıyor

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

SPOR 09.10.2019, 21:20
Şimşek topbaşı yapıyor
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DEPLASMANDA oynanan Beşiktaş maçının ardından milli aradan dolayı Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut tarafından 3 gün izin verilen turuncu yeşilli futbolcular, bugün Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde bir araya gelerek Rizespor maçı hazırlıklarına başlayacaklar.

#şimşek #Aytemiz Alanyaspor #süper lig
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