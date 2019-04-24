Şimşek tek çalıştı



ALTBAŞLIK

AYTEMİZ Alanyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan maçta rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden turuncu yeşilliler, Kayseri'de oynanacak olan maçta da galibiyeti hedefliyor. Salı günü izin yapan ve dün çalışmalarına tekrar başlayan Alanyasporlu futbolcular, teknik direktör Sergen Yalçın gözetiminde çalıştı. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve 5'e 2 top kapma çalışması yapan turuncu yeşilliler, antrenmanın ikinci bölümünde ise çift kale maç yaptılar. Alanyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.