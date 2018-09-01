Şimşek'te neşeler yerinde

CENGİZ Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından gruplara ayrılarak top kapma çalışması yapan turuncu yeşilli futbolcular, antrenmanın basına kapalı olan ikinci bölümünde ise taktik çift kale maçı yaptılar.

CAMPOS DÖNDÜ

Aytemiz Alanyaspor'da sakatlığı bulunan ve son iki maçtır forma giyemeyen Angolalı oyuncu Campos, düz koşuları bitirdi ve takımla birlikte çalışmalara başladı. Sakatlıkları süren Welinton ve M'Billa'nın ise 8. haftada Erzurumspor ile deplasmanda oynanacak olan maçtan sonra verilecek milli arada takıma katılacakları öğrenildi.