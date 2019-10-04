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Şimşek tam gaz

Süper Lig'de 6 Ekim Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, mücadelenin hazırlıklarını dün akşam tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü

SPOR 03.10.2019, 22:37 03.10.2019, 22:40
Şimşek tam gaz
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SÜPER Lig'de lider Aytemiz Alanyaspor, 7. hafta maçında Beşiktaş ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadelenin hazırlıklarını dün akşam Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan idmanla sürdüren turuncu yeşilliler, Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde çalıştı. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas yapan oyuncular, daha sonra ağırlık ve kuvvet çalıştı. Antrenmanın basına kapalı olan ikinci bölümünde ise Beşiktaş maçının taktik provasını gerçekleştiren turuncu yeşilliler, hırslı görüntüleri ile dikkat çekti. Antrenmana sakatlığı bulunan Lokman Gör, Salih Uçan ve Juanfran katılmadı. Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve yarın havayoluyla İstanbul'a giderek kampa girecek

#şimşek #süper lig
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