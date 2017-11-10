Şimşek tam gaz

MİLLİ takımlardaki 7 futbolcu ve sakatlığı bulunan Haydar, Fernandes, M'Billa ve Alpay önceki akşam yapılan haftanın ilk çalışmasına katılmadı. Dünü çift antrenmanla tamamlayan Aytemiz Alanyaspor'lu futbolcular, yarın da çift antrenman yapacak. Aytemiz Alanyaspor, Pazar günü ise Süper Lig ekiplerinden Karabükspor ile bir hazırlık maçı yapacak. Manavgat Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 14.00'de başlayacak.