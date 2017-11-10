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Şimşek tam gaz

Aytemiz Alanyaspor, 19 Kasım Pazar günü saat 14.00'de Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına, sakatlığı bulunan ve milli takımlardaki oyuncuları nedeniyle eksik başladı

Şimşek tam gaz

Aytemiz Alanyaspor, 19 Kasım Pazar günü saat 14.00'de Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına, sakatlığı bulunan ve milli takımlardaki oyuncuları nedeniyle eksik başladı

10 Kasım 2017 Cuma 23:30
Şimşek tam gaz
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MİLLİ takımlardaki 7 futbolcu ve sakatlığı bulunan Haydar, Fernandes, M'Billa ve Alpay önceki akşam yapılan haftanın ilk çalışmasına katılmadı. Dünü çift antrenmanla tamamlayan Aytemiz Alanyaspor'lu futbolcular, yarın da çift antrenman yapacak. Aytemiz Alanyaspor, Pazar günü ise Süper Lig ekiplerinden Karabükspor ile bir hazırlık maçı yapacak. Manavgat Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 14.00'de başlayacak. 

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Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporBahçeşehir Okulları Stadyumu
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