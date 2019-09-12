Şimşek tam gaz

AYTEMİZ Alanyaspor, Süper Lig'in 4. hafta maçında 16 Eylül Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşmanın hazırlıklarını aralıksız sürdüren turuncu yeşillilerde futbolcular adeta hırs küpü. Ligde 3'de 3 yaparak zirvenin keyfini çıkaran Alanyasporlu futbolcular, Fenerbahçe'yi de mağlup ederek hem liderliğini devam ettirmek, hem de taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Çalışmalarını dün tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdüren temsilcimiz, oldukça neşeli bir idman yaptı. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenmana koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan oyuncular, daha sonra pas ve şut çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı olan ikinci bölümünde ise Fenerbahçe maçının taktik provasını gerçekleştiren turuncu yeşilli futbolcuların hırslı halleri görülmeye değerdi. Alanyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.