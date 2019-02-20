Şimşek tam gaz

İki haftalık aranın ardından tekrar taraftarları ile buluşacak olan Aytemiz Alanyaspor, 23 Şubat Cumartesi günü oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü

Şimşek tam gaz
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AYTEMİZ Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in  23. haftasında kendi evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Zorlu mücadelenin hazırlıklarını dün yaptığı idmanla devam ettiren turuncu yeşilliler, Teknik Direktör Sergen Yalçın gözetiminde çalıştı. Isınma koşusunun ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan Alanyasporlu futbolcular, daha sonra minyatür kale maç yaptılar. Antrenman esneme hareketleri ile tamamlandı. Alanyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını bugün saat 16.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek. 
 

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