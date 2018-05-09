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Şimşek Sivas'a odaklandı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, mücadelenin hazırlıklarını dün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü

Şimşek Sivas'a odaklandı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, mücadelenin hazırlıklarını dün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü

09 Mayıs 2018 Çarşamba 00:28
Şimşek Sivas'a odaklandı
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TEKNİK Direktör Mesut Bakkal gözetiminde başlayan antrenman, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla devam etti. Ardından gruplara ayrılarak 5'e 2 top kapma çalışması yapan turuncu yeşilliler, idmanın ikinci bölümünde ise taktik bir çalışma gerçekleştirdi. Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Sivas maçında cezalı olacak olan futbolcuların yerine oynatmayı düşündüğü oyuncularla yakından ilgilendi. Onlara olan güvenini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Tüm oyuncularım benim için çok değerli" dedi. Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. 

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SivassporŞimşek SivasSpor Toto SüperAytemiz Alanyaspor
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