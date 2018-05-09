Şimşek Sivas'a odaklandı

TEKNİK Direktör Mesut Bakkal gözetiminde başlayan antrenman, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla devam etti. Ardından gruplara ayrılarak 5'e 2 top kapma çalışması yapan turuncu yeşilliler, idmanın ikinci bölümünde ise taktik bir çalışma gerçekleştirdi. Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Sivas maçında cezalı olacak olan futbolcuların yerine oynatmayı düşündüğü oyuncularla yakından ilgilendi. Onlara olan güvenini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Tüm oyuncularım benim için çok değerli" dedi. Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.