Şimşek sıradakini bekliyor

SÜPER Lig'e bu sezon muhteşem bir başlangıç yaparak herkesi kıskandıran temsilcimiz Alanyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor'u yenerek 9 puanla liderliğe oturmuştu. Herkes tarafından 'sürpriz lider' olarak nitelendirilen Alanyaspor'da başkan Hasan Çavuşoğlu, "Abartmaya gerek yok" açıklaması ile takımına ve yaptıkları transferlere olan güvenini ortaya koydu. Geçtiğimiz yıl rakibini ilk yarısı 0-0 biten maçın 57. dakikasında milli yıldızı Efecan Karaca'nın attığı golle deviren Alanyaspor, sarı lacivertli takıma aynı tarifeyi fazlasıyla uygulamak istiyor. Bu önemli maçta taraftar desteğini de arkasına almak isteyen temsilcimiz, arasında 2 puan bulunan 2. sıradaki rakibi Fenerbahçe'yi Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda devirmenin peşinde olacak.

TAM MOTİVASYON

Lige verilen milli arada 3 gün izin yapan turuncu yeşilli takımda futbolcular bol bol moral depoladı. Malatya dönüşü ailelerini de yanlarına alan turuncu yeşilli oyuncular, İstanbul'un yanı sıra Bodrum, Alaçatı ve Çeşme gibi ünlü tatil yörelerinde stres ve yorgunluk attılar. Dün akşam tesislerde bir araya gelerek 4. hafta oynayacakları Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlayan Alanyaspor'lu futbolcular, Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde çalıştı. Esneme hareketleri ile antrenmana başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Oyuncuları ile bir toplantı yapan ve onlara olan güvenini tekrar dile getiren başarılı çalıştırıcı Erol Bulut, hafta boyunca en iyi şekilde hazırlanmaları gerektiğini oyuncularına aktardı. İdmana Milli Takım kampında bulunan Efecan Karaca katılmadı.