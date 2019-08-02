Şimşek Schalke'ye boyun eğdi: 2-0

YENİ sezon hazırlıkları kapsamında 3'üncü etap kampını Avusturya'da gerçekleştiren temsilcimiz Alanyaspor, kamptaki ilk maçını Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 ile yaptı. Karşılaşmaya, Marafona, Nskala, Caulker, Welinton, Juanfran, Siopis, Salih, Fernandes, Bakasetas, Efecan ve Cisse ilk 11'i ile başlayan turuncu yeşilliler, ilk tehlikeli atağını 8. dakikada Cisse ile yarattı. Sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Juanfran Efecan'ı kaçırdı. Efecan'ın ortasında Cisse'nin vuruşu kaleciden döndü. 11. dakikada ise Fernandes uzaklardan şansını denedi ancak top az farkla auta gitti. 18. dakikada Schalke 04 savunmadan hızla atağa çıktı. İleri uçta topla buluşan Krzybski topu filelerle buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. 37'de sağdan ceza sahasına yönelen Efecan'ın ortasında Schalke savunması topu ıskaladı ve top Cisse'nin önünde kaldı ancak Cisse istediği vuruşu yapamadı. İlk yarı Schalke 04'ün 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İKİNCİ YARIDA DA DİRENEMEDİK

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ikinci 45 dakikada Marafona'nın yerine Haydar Yılmaz'a, Fernandes'in yerine de Hasan Ayaroğlu'na şans verdi. 57. dakikada Schalke, Reese ile farkı 2'ye çıkardı. Alanyaspor'da 63. dakikada Juanfran-Baiano, Salih-Ceyhun, Nsakala-Kaan, Cisse-Bammou ve Efecan-Tayfur değişiklikleri yapıldı. 68. dakikada sonradan oyuna giren Hasan Ayaroğlu uzun pasta Tayfur Bingöl'ü gördü. Tayfur sol çaprazdan ceza sahasına girdi ancak vuruşunda top savunmanın da müdahalesiyle kornere çıktı. 70. dakikada Welinton-Barış, Caulker-Tzavellas, Siopis-Taha ve Bakasetas-Onur değişiklikleri yapan Teknik Direktör Erol Bulut müdahaleleri de maça etki yapmadı ve Alanyaspor, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Alanyaspor, kamptaki ikinci hazırlık maçını 4 Ağustos Pazar günü Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Wasl ile yapacak.