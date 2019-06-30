Şimşek sahaya iniyor

CENGİZ Aydoğan Tesisleri'nde bir araya gelecek olan turuncu yeşilli oyuncular, sezonun ilk antrenmanını yarın gerçekleştirecek. Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde çalışmalarına başlayacak olan turuncu yeşilli oyuncular, 2-3 Temmuz tarihlerinde ise sağlık kontrolleri ve testlerden geçecek. 11 Temmuz'a kadar tesislerde çalışacak olan Alanyasporlu futbolcular, daha sonra Almanya'ya gidecek ve 12 Temmuz'da Almanya 3. Lig takımlarından Chemnitzer ile An der Gellertstrasse stadyumunda hazırlık maçında karşılaşacak. Turuncu yeşilliler 14 Temmuz'da ise Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası'nda kampa girecek. Alanyaspor burada 3 hazırlık maçı yapacak. İlk olarak 20 Temmuz'da Konyaspor ile karşılaşacak olan temsilcimiz, 23 Temmuz'da ise Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Alanyaspor, ilk etap kampını 26 Temmuz'da Gazişehir Gaziantep ile yapacağı hazırlık maçıyla tamamlayacak.