Şimşek pusuda

Aytemiz Alanyaspor'da dış dünya ile bağlantılar kesildi. Turuncu yeşilli camiada herkes Kayserispor maçına kilitlendi. Elde edilecek olan bir 3 puan sadece nefes aldırmayacak, yeni teknik direktör Sergen Yalçın ile bembeyaz bir sayfayı da açacak 

Şimşek pusuda
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SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, yarın kritik bir maça çıkacak. Ligde 5 maçtır kazanamayan temsilcimiz, Kayserispor'u ağırlayacağı maça mutlak 3 puan parolası ile hazırlanıyor. Takımı ile yoğun bir mesai harcayan yeni Teknik Direktör Sergen Yalçın ise Cengiz Aydoğan Tesisleri'ne adeta kamp kurdu. Yardımcıları ile birlikte oyuncularına Kayserispor'u ezberleten Yalçın, Oba'daki ilk maçını kazanmak ve Alanyaspor taraftarına galibiyet hediye etmek istiyor. 

TARAFTAR MORALİ

Alanyaspor'un dünkü antrenmanı ise basına kapalı olarak Teknik Direktör Sergen Yalçın gözetiminde yapıldı. Topla ısınma çalışmasıyla başlayan idman, sürat çalışmasıyla devam etti. Futbolcular daha sonra dar alanda oyun ve topa sahip olma çalışmaları yaptı. Antrenman çift kale taktik maçıyla son buldu. Milli takımlardan dönen futbolcular Merih Demiral ve Djalma Campos da antrenmanda yer aldı. Antrenman sonunda ise taraftar grupları takımı ziyaret etti ve Sergen Yalçın'a çiçek verdi. Taraftarlar, takıma tatlı ikramları da yaptı. 
 

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