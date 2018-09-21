Şimşek Paşa seferinde

İÇ sahada üst üste oynamanın avantajını iyi kullanarak hem Göztepe'yi, hem de Trabzonspor'u eli boş gönderen Aytemiz Alanyaspor, şimdi de gözüne Kasımpaşa'yı kestirdi. Ligde topladığı 6 puanla 13'üncü basamakta yer alan turuncu yeşilliler, ligin ilk 4 haftasında fırtına gibi esen ancak geçtiğimiz hafta Galatasaray'a karşı farklı kaybeden Kasımpaşa'ya konuk olacak. Ligde bu yıl deplasman galibiyeti bulunmayan Alanyaspor'da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor.

TAKIM OLDUKÇA NEŞELİ

Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa ile bugüne kadar Süper Lig'de 4 kez karşı karşıya geldi. Turuncu yeşilli takım bu maçlarda 1 kez galip gelirken, 3 maç ise Kasımpaşa'nın üstünlüğü ile sona erdi. Ligdeki çıkışını sürdürmek ve Kasımpaşa karşısında da galip gelmek isteyen Aytemiz Alanyaspor, mücadelenin hazırlıklarını dün akşam yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Taktik ağırlıklı antrenmanda oyuncuların hırslı ve neşeli görüntüsü teknik heyeti de memnun etti.

ŞİMŞEK BUGÜN YOLCU

Süper Lig'in 6. hafta maçında Kasımpaşa'nın konuğu olacak olan Aytemiz Alanyaspor, mücadelenin son hazırlığını bugün saat 16.00'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Daha sonra Alanya-Gazipaşa (GZP) Havalimanı'ndan saat 19.45 uçağıyla İstanbul'a gidecek olan turuncu yeşilliler, kamp yapacağı otele yerleşerek yarınki maç saatini beklemeye başlayacak.