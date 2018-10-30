Şimşek kupa sınavına hazır

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında yarın Ankara temsilcisi Altındağ Belediyespor'un konuğu olacak. Aktepe Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 13.30'da başlayacak. Ligde son haftalarda istediği sonuçları elde edemeyen turuncu yeşilliler, kupada rakibini eleyerek moral kazanmak istiyor. Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayan temsilcimiz, teknik direktör Mesut Bakkal gözetiminde çalıştı. Koşu ve topla ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde pas çalışması yapan oyuncular, esneme hareketleriyle antrenmanı tamamladılar.