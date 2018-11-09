Şimşek 'Kanarya' avında

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, 4 haftalık mağlubiyet serisine Fenerbahçe deplasmanında son vermek istiyor. Ligin 12'nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor'da hedef puan ya da puanlarla Alanya'ya dönmek. Hafta başında Teknik Direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayıran ve yola Sergen Yalçın ile devam etme kararı alan Turuncu-Yeşilli ekip, zorlu mücadeleye alt yapı hocası Mustafa Camunak yönetiminde hazırlandı. 11 Kasım Pazar günü Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Arena'da oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak. Zorlu mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek.

