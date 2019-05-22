Şimşek İstanbul yolcusu

TEKNİK Direktör Sergen Yalçın'ın UEFA Pro Lisans 3 kursu için İstanbul'da olmasından dolayı yardımcı antrenör Murat Şahin gözetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından dar alanda pas çalışması yapan turuncu yeşilli futbolcular, idmanın ikinci bölümünde ise Başakşehir maçının taktik provasını gerçekleştirdiler. Bugün havayoluyla İstanbul'a giderek kampa girecek olan Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, akşam İstanbul'da son bir ter idmanı yaparak yarınki maç saatini beklemeye başlayacaklar.

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2019, 00:15