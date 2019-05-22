Şimşek İstanbul yolcusu

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Medipol Başakşehir ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını dün akşam tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü

Şimşek İstanbul yolcusu
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TEKNİK Direktör Sergen Yalçın'ın UEFA Pro Lisans 3 kursu için İstanbul'da olmasından dolayı yardımcı antrenör Murat Şahin gözetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından dar alanda pas çalışması yapan turuncu yeşilli futbolcular, idmanın ikinci bölümünde ise Başakşehir maçının taktik provasını gerçekleştirdiler. Bugün havayoluyla İstanbul'a giderek kampa girecek olan Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, akşam İstanbul'da son bir ter idmanı yaparak yarınki maç saatini beklemeye başlayacaklar. 

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2019, 00:15
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