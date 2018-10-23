Şimşek'in hedefi 3 puan

Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında cuma akşamı Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, mutlak 3 puan parolasıyla hazırlıklarını sürdürüyor. Turuncu yeşilli takım, bugün Alanya'daki son hazırlığını yaparak yarın Bursa'ya gidecek ve kampa girecek

Şimşek'in hedefi 3 puan
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ÜST sıra hedefinden uzaklaşmak istemeyen Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Bursaspor'un konuğu olacak. Ligde inişli çıkışlı bir grafik çizen temsilcimiz, Bursa deplasmanından puanlarla dönerek Erzurumspor ve Antalyaspor mağlubiyetlerini unutturmak istiyor. Hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdüren turuncu yeşilliler, teknik direktör Mesut Bakkal gözetiminde çalıştı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından taktik ağırlıklı bir çalışma yapan oyuncular, idmanın ikinci bölümünde ise çift kale maç yaptı. 

CİSSE'NİN YERİNE FERNANDES

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Bursaspor maçı öncesi oldukça düşünceli. Antalya maçında kırmızı kart gören Cisse, Bursa maçında sahada olamayacak. Sezon başında transfer edilen ve beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Bobo'nun yerine Fernandes'i düşündüğü öğrenilen deneyimli çalıştırıcının, bu maçta Fernandes'i ileri uçta görevlendireceği konuşuluyor. Bursaspor maçının Alanya'daki son hazırlığını bugün yapacak olan Aytemiz Alanyaspor, yarın havayoluyla Bursa'ya gidecek ve cuma günü oynayacağı maç için kampa girecek. 
 

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