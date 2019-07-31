Şimşek hırs küpü

SPOR Toto Süper Lig'de 2019-2020 futbol sezonunun başlamasına az bir süre kala, Alanyaspor da çalışmalarını sürdürüyor. Transferi büyük ölçüde tamamlayan ve mevcut kadroya 8 yeni isim ilave eden turuncu yeşilliler, 3'üncü etap hazırlık kampı için de geçtiğimiz günlerde Avusturya'ya gitti. Çalışmalarını Leipzig şehrindeki kamp merkezinde sürdüren Alanyaspor'lu futbolcular, Teknik Direktör Erol Bulut ve yardımcıları gözetiminde de günde çift antrenman yapıyorlar. Dün çift antrenman yapan oyuncular, Hochfilzen futbol sahasında çalıştı. Sabah dayanıklılık ve kuvvet antrenmanı yapan turuncu yeşilli futbolcular, akşam yapılan antrenmanda ise çift kale taktik maçı yaptılar. Teknik Direktör Erol Bulut'un gözüne girebilmek için kıyasıya bir mücadele veren oyuncuların hırslı görüntüleri teknik heyetin de yüzünü güldürdü. Alanyaspor, kamp çalışmalarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.



Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2019, 19:40