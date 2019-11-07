Şimşek hırs küpü

LİDER Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında konuk olacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenmana, sakatlıkları süren Lokman Gör, Juanfran Moreno ve Musa Çağıran katılmadı. Antrenmanın basına açık olan ilk 15 dakikasında toplu halde koşu ve ısınma hareketleri yapan turuncu yeşilli oyuncular, daha sonra dar alanda pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı olan ikinci bölümünde Trabzonspor maçının taktik provasını çift kale maç ile yapan Alanyasporlu futbolcuların hırsları görülmeye değerdi.

DEPLASMANDA İYİYİZ

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor ile Süper Lig'de bugüne kadar 6 kez karşılaştı. Alanyaspor bu maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de yenilgi aldı. Deplasmanda ise 3 kez bordo mavili takıma konuk olan turuncu yeşilliler, rakibine karşı bu maçlardan 7 puan almayı başardı. Rakibini deplasmanda 2 kez yenen, 1 kez de berabere kalan Alanyaspor'un en çarpıcı galibiyeti, 2017-2018 sezonunda 3-1 geriden gelerek 4-3 kazandığı maçtı.

TRABZON'DA EKSİK ÇOK

Sahasında lider Alanyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor'da ise sakatlıklar can sıkıyor. Alanyaspor maçında sakatlıkları bulunan Ekuban, Onazi, Sturridge, Abdulkadir Parmak ve Obi Mikel forma giyemeyecekler. Arjantinli yıldız Jose Sosa'nın ise MR sonucunda bileğinde ödem ve uyluk adalesinde gerilme tespit edildi. Alanyaspor maçına yetiştirtirilmeye çalıştığı öğrenilen Sosa'nın durumunun maç günü belli olacağı da gelen bilgiler arasında.