Şimşek güçleniyor

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, 24 Kasım Cumartesi günü oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını dün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın gözetiminde yapılan sabah antrenmanında dayanıklılık ve kuvvet çalışması yapan turuncu yeşilli futbolcular, akşam yapılan antrenmanda ise pas, şut ve gol çalışması ile taktik çift kale maçı yaptılar. İdmana, ülkelerinin milli takımlarında bulunan Merih Demiral, Junior Fernandes, Djalma Campos ve Fabrice NSakala katılmadı. Sakatlıkları bulunan kaleci Ufuk Ceylan ve Isaac Sackey ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Aytemiz Alanyaspor, lige verilen milli aradan dolayı bugün U21 takımı ile saat 16.00'da bir antrenman maçı yapacak. Yarını izinli geçirecek olan turuncu yeşilliler, pazartesi günü saat 16.00'da yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.