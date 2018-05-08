Şimşek eksik başladı

TEKNİK Direktör Mesut Bakkal gözetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından yenileme çalışması yapan turuncu yeşillilerde sakatlığı süren Fernandes ve sezonu kapatan M'Billa idmana katılmadı. Villafanez ise düz koşu yaparak antrenmanı tamamladı. Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına bugün 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.