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Şimşek eksik başladı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasını 1 puanla kapatan Aytemiz Alanyaspor, 13 Mayıs Pazar günü Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı

Şimşek eksik başladı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasını 1 puanla kapatan Aytemiz Alanyaspor, 13 Mayıs Pazar günü Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı

08 Mayıs 2018 Salı 00:22
Şimşek eksik başladı
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TEKNİK Direktör Mesut Bakkal gözetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından yenileme çalışması yapan turuncu yeşillilerde sakatlığı süren Fernandes ve sezonu kapatan M'Billa idmana katılmadı. Villafanez ise düz koşu yaparak antrenmanı tamamladı. Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına bugün 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Aytemiz AlanyasporSpor Toto Süper LigşimşekSivasspor
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