Şimşek çift çalıştı

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, milli maç dolayısıyla lige verilen arada çalışmalarını sürdürdü. Alanyasporlu futbolcular sabah fitness salonunda kuvvet antrenmanı yaptı. Antrenmana koşu bandı ve bisiklette ısınarak başlayan futbolcular daha sonra fitness aletlerinde çalışmalarını sürdürdü. Turuncu yeşilli futbolcular akşam idmanını ise Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptı. Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde çalışan oyuncuların oldukça hırslı oldukları gözlendi. Çift kale taktik maçında adeta forma savaşı veren oyuncular, Mesut Bakkal'ın gözüne girebilmek için birbirleriyle yarıştı. Aytemiz Alanyaspor, 21 Ekim Pazar günü yapacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.