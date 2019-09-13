Şimşek bileniyor
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Pazartesi günü Fenerbahçe ile Oba'da karşılaşacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren turuncu yeşilliler, dün yapılan idmanla çalışmalarını devam ettirdi
Cemali AYGIR
SÜPER Lig'de lider Aytemiz Alanyaspor, 16 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de Fenerbahçe'yi sahasında ağırlayacak. Ligde 2 puan gerisinde 2. sırada bulunan sarı kanaryayı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda konuk edecek olan turuncu yeşilliler, mücadelenin hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenman, ısınma ve esneme hareketleri ile başladı. Ardından gruplar halinde ayak tenisi oynayan Alanyasporlu futbolcular, idmanın basına kapalı olan ikinci bölümünde ise Fenerbahçe maçının taktik provasını gerçekleştirdiler. Alanyaspor, hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.
EMRE OYNAMAYACAK
Lider Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de ise kaptan Emre Belözoğlu'nun şoku yaşanıyor. A Milli Takım’dan bel ağrılarıyla dönen Fenerbahçe kaptanı, Alanya deplasmanında forma giyemeyecek. Fenerbahçe sağlık heyetinin yaptığı kontroller sonrasında Emre Belözoğlu'nun durumunun netleştiği belirtildi. Edinilen bilgiye göre; sarı lacivertlilerin kaptanı, temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak mücadelede görev yapamayacak. A Milli Takım'ın Andorra ile oynadığı maçın ardından bel ağrıları artan Emre, Moldova deplasmanında 11'de yer almamıştı.
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