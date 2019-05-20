Şimşek ara vermedi

SPOR Toto Süper Lig'de başarılı geçen 3'üncü sezonunu geride bırakmaya hazırlanan Aytemiz Alanyaspor, ligin son maçında Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Önceki akşam sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan ve ilk yarısını 1-0 önde kapattığı mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılan turuncu yeşilliler, ara vermeden Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı. Dün akşam Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Mücadelede forma giyen isimler düz koşu yaparken, diğer oyuncular ise 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Bugünü izinli geçirecek olan Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, yarın ise antrenör Murat Şahin gözetiminde yapılacak olan antrenmanla çalışmalarına devam edecek.