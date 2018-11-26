Şimşek ara vermedi

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, ligin 14. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Geçtiğimiz cumartesi günü Kayserispor'u ağırlayan ve 5-0'lık muhteşem bir galibiyet alan turuncu yeşilli takım, izin yapmadan Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın gözetiminde yapılan haftanın ilk antrenmanında Kayserispor maçında forma giyen oyuncular düz koşu ve yenileme çalışması yaptı. Maçta oynamayan oyuncular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Alanyaspor, Konya maçı hazırlıklarına bugün yapacağı tek antrenman ile devam edecek.