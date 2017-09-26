Şimdi görev zamanı

SÜPER Lig'in 6. haftasındaki Fenerbahçe maçında misafir seyircilerin şovunu izlemekle yetinen Aytemiz Alanyasporlu taraftarların, Gençlerbirliği maçında tam destek vermesi bekleniyor. Trabzon deplasmanından muhteşem bir galibiyetle dönen ve moral bulan turuncu yeşilliler, Gençler'i de devirerek hem 2'de 2 yapmak, hem de Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda ilk galibiyetini almak istiyor. Bu durumda da en büyük görev Aytemiz Alanyasporlu taraftarlara düşüyor. Fenerbahçe maçında takımın geride olmasından dolayı sadece maçı ve misafir tribünündeki taraftarların şovunu izleyen turuncu yeşillilerin, Gençlerbirliği maçında büyük bir destek vermesi bekleniyor.