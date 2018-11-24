Şimdi 3 puan zamanı

SÜPER Lig'e verilen milli ara dün akşam oynanan Galatasaray-Konyaspor maçı ile sona erdi. Ligde 5 haftadır kazanamayan ve yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile bugün taraftarlarının karşısına çıkacak olan Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor'a karşı kazanarak çıkış yakalamak istiyor. Karşılaşmanın hazırlıklarını dün Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı tek antrenman ile tamamlayan turuncu yeşilliler, kampa girerek bugünkü maç saatini beklemeye başladı.

ÜÇ EKSİK VAR

Kritik Kayserispor maçı öncesinde temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'da ameliyat olan Barış Başdaş, kronik sakat MBilla ve sakatlığı süren kaleci Ufuk Ceylan dışında eksik bulunmuyor. Rakip Kayserispor'da ise sakatlıkları devam eden Sakıb Aytaç, Oğuzhan Berber, Hasan Hüseyin Acar, Deniz Türüç, Artem Kravets, kadro dışı olan Kana Biyik ve kırmızı kart cezalısı Tiago Lopes kadroda yer almayacak. Öte yandan, kritik maç öncesi Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da nasıl bir kadro ile maça başlayacağı merak konusu oldu.