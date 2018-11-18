'Sıkıntılı süreç bitecek'

MİLLİ maç dolayısıyla lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Kayserispor, temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor ile ligde deplasmanda oynayacakları maçın hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenmana, milli takımda olan ve sakatlığı bulunan oyuncular katılmadı. Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini ve Alanyaspor karşılaşması ile yükselişe geçmek istediklerini ifade ederek, "Alanyaspor ile oynayacağımız bizim için ve aynı zamanda rakibimiz için de çok önemli olan karşılaşmanın hazırlıklarına 3 günlük aradan sonra dün başladık. Sakat oyuncularımızın milli takım arasıyla tedavilerini en iyi şekilde yapıp hafta başında takıma katılıp tam yüzde 100 antrenmanlara katılımını sağlayabilecek arayı bulmuş olduk. Sakat ve milli takımdan gelen oyuncularımızın da katılımıyla inşallah pazartesi gününden sonra takım halinde çalışmaya başlayacağız. Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Ama şuna inanıyoruz ki oyuncu kardeşlerimiz gereken sorumluluğu alacak, üzerilerine düşen görevi yerine getirecekler. Alanyaspor karşılaşmasıyla sıkıntılı süreci sonlandıracağız, sonrasında da yavaş yavaş yükselmeye başlayacağız" dedi.

