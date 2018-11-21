Sıkı hazırlık

Aytemiz Alanyaspor, 24 Kasım Cumartesi günü sahasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla sürdürdü

Sıkı hazırlık
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ALANYASPOR Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yeni teknik direktör Sergen Yalçın gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra sürat çalışması yapan futbolcular antrenmana 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alanda oyun ve pres çalışması yapan turuncu yeşilli ekip antrenmanı 3'lü turnuvayla tamamladı. Turnuvanın galibi turuncu takım oldu. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmana milli takımlardaki Merih, Fernandes ve Campos ile sakatlığı bulunan Mbilla ve Barış katılmadı. Ayrıca Ufuk, Taha ve Sackey ise takımdan ayrı çalıştı.

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