Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106926
ALTIN
151.351
DOLAR
3.6718
STERLİN
4.8524
EURO
4.3287
Yurtdışından telefon getirenler dikkat!
Yurtdışından telefon getirenler dikkat!
'Mükemmel vücut takıntısı artıyor'
'Mükemmel vücut takıntısı artıyor'
Ton balığı yiyerek zayıflamak mümkün mü?
5 günde 3 kilo verin!...
banner468

Şıhlar Turnuvası başladı

Şıhlar Mahallesi Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen halı saha futbol turnuvası, bu yıl Tunahan Türker anısına düzenleniyor

Şıhlar Turnuvası başladı

Şıhlar Mahallesi Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen halı saha futbol turnuvası, bu yıl Tunahan Türker anısına düzenleniyor

19 Ekim 2017 Perşembe 00:01
Şıhlar Turnuvası başladı
banner404

KESTEL Mahallesi'ndeki Arena Halı Saha'da yapılan turnuvanın açılışı önceki akşam gerçekleştirildi. Merhum Tunahan Türker anısına yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Turnuvanın başlama vuruşunu ise Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya ve Alanya Metal İşleri Odası Başkanı Kerim Taş yaptı. Turnuva kapsamında her hafta salı ve cuma günleri 6 karşılaşma oynanacak. Sporseverler ise turnuva maçlarını Alanya Belediyesi tarafından kurulan portatif tribünden izliyor. Yaklaşık 3 ay sürecek turnuvada Şıhlar Mermer, Şıhlar Pastanesi, Çelikoğlu Harfiyat, Yeniler Elektrik, Alanya Granit, Yaşar Makina ve Ceylan Hazır Sıva takımları mücadele ediyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Şıhlar Turnuvası Başlad
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göztepe alarmda
Göztepe alarmda
Alanyaspor zafere uçacak
Alanyaspor zafere uçacak
AGÜ evinde mağlup
AGÜ evinde mağlup

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim