Şıhlar Turnuvası başladı

KESTEL Mahallesi'ndeki Arena Halı Saha'da yapılan turnuvanın açılışı önceki akşam gerçekleştirildi. Merhum Tunahan Türker anısına yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Turnuvanın başlama vuruşunu ise Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya ve Alanya Metal İşleri Odası Başkanı Kerim Taş yaptı. Turnuva kapsamında her hafta salı ve cuma günleri 6 karşılaşma oynanacak. Sporseverler ise turnuva maçlarını Alanya Belediyesi tarafından kurulan portatif tribünden izliyor. Yaklaşık 3 ay sürecek turnuvada Şıhlar Mermer, Şıhlar Pastanesi, Çelikoğlu Harfiyat, Yeniler Elektrik, Alanya Granit, Yaşar Makina ve Ceylan Hazır Sıva takımları mücadele ediyor.
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