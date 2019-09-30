Shevchenko'nun doğum gününde Servet Çetin çılgınlığı

SOSYAL medyada Servet Çetin patlaması yaşanıyor. Ukraynalı golcü Andriy Shevchenko'nun 42. doğum günü olması nedeniyle twitter'da gündem olan Servet hakkında birçok yorum yapıldı.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Milan ile karşılaştığı maça attığı 4 golle damga vuran Shevchenko'yu durdurma görevi verilen Çetin'in bu maçtaki performansı hatırlatıldı.

Ayrıca Servet hakkında yapılan yorumlardan bazıları ise Galatasaraylı Luyindama ile olan benzerliği konusundaydı.

Servet Çetin şu anda Demir Grup Sivasspor'un teknik ekibinde görev yapıyor.