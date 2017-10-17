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Sharapova ilk turda elendi

Rus tenisçi Maria Sharapova, VTB Kremlin Kupası'nın ilk turunda Slovak Magdalena Rybarikova'ya 2-0 yenilerek, turnuvaya veda etti

Sharapova ilk turda elendi

Rus tenisçi Maria Sharapova, VTB Kremlin Kupası'nın ilk turunda Slovak Magdalena Rybarikova'ya 2-0 yenilerek, turnuvaya veda etti

17 Ekim 2017 Salı 19:05
Sharapova ilk turda elendi
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RUSYA'NIN başkenti Moskova'da düzenlenen turnuvanın ilk turunda  Sharapova ile dünya sıralamasının 26. basamağındaki Rybarikova karşı karşıya  geldi.
 
30 yaşındaki Sharapova, Slovak rakibine 7-6 ve 6-4'lük setler sonunda  2-0 yenilerek, elendi.
 
Dünya sıralamasında 57. basamakta bulunan Sharapova, 15 aylık doping  cezasının ardından ilk kez iki gün önce Çin'deki Tianjin Açık Tenis Turnuvası'nda  şampiyonluk yaşamıştı.
 

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Sharapova
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