Sharapova ilk turda elendi

RUSYA'NIN başkenti Moskova'da düzenlenen turnuvanın ilk turunda Sharapova ile dünya sıralamasının 26. basamağındaki Rybarikova karşı karşıya geldi. 30 yaşındaki Sharapova, Slovak rakibine 7-6 ve 6-4'lük setler sonunda 2-0 yenilerek, elendi. Dünya sıralamasında 57. basamakta bulunan Sharapova, 15 aylık doping cezasının ardından ilk kez iki gün önce Çin'deki Tianjin Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyonluk yaşamıştı.

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