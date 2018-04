OBRADOVİC, FB TV'deki röportajında, THY Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonu play-off çeyrek finalinde karşılaşacakları İspanya'nın Baskonia takımının çok iyi bir ekip olduğunu belirterek, "Şu anda play-off turundayız, sezonun en önemli bölümündeyiz. Baskonia sezona çok iyi başlamadı ama sezon içerisinde toparlandılar ve şu an çok iyi durumda. Hiç şüphem yok ki taraftarlarımız bize gereken desteği verecek. Biz de sahada kendimizi göstermeliyiz ve gerekeni yapmalıyız." diye konuştu.



Baskonia'nın yaşadığı değişim konusunda bilgi sahibi olduğunu vurgulayan Obradovic, "Yardımcılarım şu ana kadar bütün raporları hazırladı. Hem hücumda hem de savunmada yenilikler var, bazı şeyleri değiştirdiler. Biz de ona göre hazırlanıyoruz. En önemlisi maça çıktığımız zaman doğru reaksiyonu göstermemiz." ifadelerini kullandı.



Kulüp olarak herkesin aynı yöne odaklandığını aktaran Obradovic, "Sezon içerisinde çok kötü ve zor zamanlar olabiliyor ama bir arada olunca her şeyin daha kolay olduğunu görebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Yaklaşık 5 yıldır Fenerbahçe Doğuş'un başında olduğunu hatırlatan deneyimli başantrenör, şunları kaydetti:



"Şu an en çok mutlu olduğum noktalardan biri tüm Avrupa’nın Fenerbahçe’nin çok iyi bir kulüp olduğunu anlaması ve bu seviyeyi korumamız. Ne zaman Avrupa Ligi ile ilgili konuşsanız Fenerbahçe’den her zaman Avrupa’nın en iyi takımlarından biri olarak söz edilir. Böyle düşünüyor olmalarının bizi daha fazla motive etmesi gerekiyor."