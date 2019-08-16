Sezonun açılış maçından Galatasaray, Denizlispor'a mağlup oldu

SÜPER Lig'de 2019-2020 sezonunun açılış maçında Galatasaray'ı konuk eden Denizlispor sahadan 2-0 galip ayrıldı ve yeni katıldığı lige üç puanla başladı. Yeşil siyahlı ekibe galibiyeti getiren goller 75. dakikada Recep Niyaz ve 90+3'te Hugo Rodallega'dan geldi.

Galatasaray’da Marcao 44. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Öte yandan, 26. dakikada Selçuk İnan sarı kırmızılı takım adına penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Galatasaray ilk 11'inde 3 yeni isim

Cezası bulunan ve geçirdiği ameliyat nedeniyle Denizli'ye gelmeyen teknik direktör Fatih Terim'in yokluğunda Galatasaray'da 3 yeni isim, ligin ilk maçında ilk 11'de şans buldu.

Sarı kırmızılı ekibin transferleri Jean Michael Seri, Ryan Babel ve Jimmy Durmaz'ın yanı sıra Fernando Muslera, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Mariano Filho, Christian Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo ile Mbaye Diagne, ilk maçta ilk 11'de şans bulan isimler oldu.

Yukatel Denizlispor Süper Lig'e yeni isimlerle döndü

En son 2009-2010 sezonunda Süper Lig'de yer alan ve geçen yıl TFF 1. Lig'de şampiyonluğa ulaşan Yukatel Denizlispor'da, Galatasaray karşısında geçen seneki kadrodan 4 isim, ilk 11'de görev yaptı.

Yeşil siyahlı ekipte kaleci Adam Stackhowiak, Oğuz Yılmaz, Ismail Aissati ve Recep Niyaz'ın yanı sıra kadroya yeni katılan Tiago Lopes, Cristian Sapunaru, Zakarya Bergdich, Radoslaw Murawski, Zeki Yavru, Modou Barrow ve Hugo Rodallega, ilk 11'de yer aldı.

Denizlispor, Süper Lig'deki son maçını Denizli Atatürk Stadı'nda 15 Mayıs 2010'da Gaziantepspor'a karşı oynamıştı.

İlk 11'ler

DENİZLİSPOR: Adam, Lopes, Oğuz, Sapunaru, Bergdich, Zeki, Murawski, Aissati, Recep, Barrow, Rodallega

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Selçuk, Seri, Jimmy Durmaz, Belhanda, Babel, Diagne