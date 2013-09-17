Sevindiren puan

ALANYASPOR Sportif Direktörü Taner Savut, BUGSAŞ maçı sonrası yaptığı açıklamada karşılaşmanın özellikle ilk yarısında kötü bir oyun ortaya koyduklarını ifade etti. Savut, "BUGSAŞ maçındaki performansımızla 2 puan kaybetmedik, 1 puan aldık. Yeni bir takım olmanın sıkıntılarını yaşıyoruz. Özellikle orta alanda yaşadığımız organizasyon sorunları var. Teknik heyetimiz de bu sıkıntıların farkında, antrenmanlarda bunu gidermeye yönelik çalışmalara önem veriyorlar" dedi.



ALTINORDU ÖNEMLİ



BUGSAŞ maçında ortaya konulan futbola rağmen alınan puanın çok önemli olduğunu ifade eden Savut, "İstediklerimizi sahaya yansıtamamamıza rağmen rakip kalemizde gol pozisyonları üretmekte çok zorlandı. Herşeye rağmen şampiyonluk yolunda bir rakibimizden deplasmanda puan almamız, her açıdan artı bir değerdir. Önümüzde Cumartesi günü oynayacağımız önemli ve zorlu bir Altınordu maçı var. Takım halinde bu maçı kazanmak için saha içinde, saha dışında çok iyi hazırlanacağız" dedi.





DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.