Sevindiren puan

ALTINORDU ÖNEMLİ
BUGSAŞ maçında ortaya konulan futbola rağmen alınan puanın çok önemli olduğunu ifade eden Savut, "İstediklerimizi sahaya yansıtamamamıza rağmen rakip kalemizde gol pozisyonları üretmekte çok zorlandı. Herşeye rağmen şampiyonluk yolunda bir rakibimizden deplasmanda puan almamız, her açıdan artı bir değerdir. Önümüzde Cumartesi günü oynayacağımız önemli ve zorlu bir Altınordu maçı var. Takım halinde bu maçı kazanmak için saha içinde, saha dışında çok iyi hazırlanacağız" dedi.
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