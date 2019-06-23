Serkan Kırıntılı sürprizi! Yunanistan'dan talip var...

2015’ten bu yana Konyaspor’un kalesini koruyan ve yeşil-beyazlı takımda kariyerinin en iyi dönemini yaşayan Serkan Kırıntılı, Olympiakos’un da dikkatini çekti.



Daha önce adı Fenerbahçe ve Galatasaray’la da adılan 34 yaşındaki file bekçisi için Yunanların tam 3 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Geride bıraktığımız sezon 33 lig maçına çıkan Serkan, kalesinde toplam 37 gol görmüştü.



Konyaspor ile Serkan Kırıntılı’nın 1 yıllık daha mukavelesi bulunuyor. Anadolu Kartal’ı, daha önce Serkan’ı bırakmak istemese de bu seviyede resmi bir teklifin gelmesi halinde değerlendirmeye alabilir.

