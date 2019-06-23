2015’ten bu yana Konyaspor’un kalesini koruyan ve yeşil-beyazlı takımda kariyerinin en iyi dönemini yaşayan Serkan Kırıntılı, Olympiakos’un da dikkatini çekti.
Daha önce adı Fenerbahçe ve Galatasaray’la da adılan 34 yaşındaki file bekçisi için Yunanların tam 3 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Geride bıraktığımız sezon 33 lig maçına çıkan Serkan, kalesinde toplam 37 gol görmüştü.
Konyaspor ile Serkan Kırıntılı’nın 1 yıllık daha mukavelesi bulunuyor. Anadolu Kartal’ı, daha önce Serkan’ı bırakmak istemese de bu seviyede resmi bir teklifin gelmesi halinde değerlendirmeye alabilir.
Serkan Kırıntılı sürprizi! Yunanistan'dan talip var...
Olympiakos, Konyaspor’un kalecisi Serkan Kırıntılı için devrede. Konuşulan rakam ise tam 3 milyon euro
2015’ten bu yana Konyaspor’un kalesini koruyan ve yeşil-beyazlı takımda kariyerinin en iyi dönemini yaşayan Serkan Kırıntılı, Olympiakos’un da dikkatini çekti.
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