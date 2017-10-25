'Seriye devam edeceğiz'

ESEN, "Ligde evimizde oynadığımız iki maçı da kazandık. Kendi sahamızda kazanmaya devam etmek istiyoruz. Voleybol 1. Ligi bu sezon çok sert geçiyor. Bütün takımlar puan için savaşıyor" dedi. Tüm takımların bir an önce alt sıralardan kurtulmak için mücadele ettiğini aktaran Serdar Esen, "TVF Spor Kulübü proje takımı, küme düşmüyor. Diğer takımlar ise bir an önce alt sıralardan kurtulmak istiyor. 4. ile 12. arasında sadece 4 puan fark var. Aynı zamanda Play-Off'a da hangi takımların kalacağı belli değil. Genç, dinamik ve ekonomik bir takım kurmaya çalıştık. Bu hafta 1 galibiyeti bulunan ve puan almak zorunda olan bir takımı, Isparta Elmaspor'u ağırlayacağız. Cumartesi günü 15.00'de yapacağımız bu maça tüm taraftarlarımızı bekliyoruz" dedi.