Serikspor 3. Lig'de

YAKLAŞIK 8 bin taraftarın izlediği karşılaşmayı Serikspor 5-0 kazanarak 3. Lige yükseldi. Henüz 15. dakikada Mirzaev ile öne geçen Serikspor, bu golden 5 dakika sonra da Tabatadze ile 2 farklı üstünlüğü yakaladı. 24'de ve 36'da Güven'in dublesi ile farka giden yeşil beyazlı ekip, 60. dakikada yine Tabatadze ile 5-0 öne geçti. Aldığı bu sonuçla 3. Lig'e yükselen Serikspor camiası, maçtan sonra büyük bir sevinç yaşadı.
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