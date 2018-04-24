Serikspor 3. Lig'de

YAKLAŞIK 8 bin taraftarın izlediği karşılaşmayı Serikspor 5-0 kazanarak 3. Lige yükseldi. Henüz 15. dakikada Mirzaev ile öne geçen Serikspor, bu golden 5 dakika sonra da Tabatadze ile 2 farklı üstünlüğü yakaladı. 24'de ve 36'da Güven'in dublesi ile farka giden yeşil beyazlı ekip, 60. dakikada yine Tabatadze ile 5-0 öne geçti. Aldığı bu sonuçla 3. Lig'e yükselen Serikspor camiası, maçtan sonra büyük bir sevinç yaşadı.